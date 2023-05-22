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Идею о введении в РФ "шестидневки" раскритиковали в Госдуме

14:12 22.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме раскритиковали идею ввести в России шестидневную рабочую неделю. С подобной инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Соответствующие нормы закреплены в трудовом законодательстве. Ряд предприятий уже работает в непрерывном режиме.

Подобная мера может повысить социальную напряжённость, ведь недавно обсуждалась идея сокращения рабочей недели до четырёх дней. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Ещё в прошлом году были приняты поправки в трудовое законодательство. Сегодня организации, чья продукция или чьи услуги требуются, работают в непрерывном режиме, в том числе предприятия ОПК. Законодательно это уже урегулировано. Что касается отдельных сфер, там, где непрерывный цикл работы, они работают по своему режиму. Если говорить про общие нормы трудового законодательства, так вопрос ставить нет необходимости, это может породить градус социальной напряжённости.

Ещё недавно ставился вопрос о том, чтобы сокращать количество рабочих дней до четырёх, и моя позиция была и остаётся неизменной: необходимо подходить к этому вопросу осторожно, всё должно проходить эволюционно и синергетически, чтобы люди не потеряли в зарплате и не снижалась производительность труда. Между четырёхдневкой и шестидневкой я выберу четырёхдневку, но рынок должен сам всё отрегулировать. Дополнительная регуляторика может отрицательно повлиять на экономику».

Сейчас не следует делать резких шагов, в корректировке трудового законодательства нет необходимости, подытожил парламентарий.  Говорит Москва

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