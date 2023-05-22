Армения выйдет из ОДКБ, если сочтет ее «недееспособной» — Пашинян

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной» структурой. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности», — сказал он.

Пашинян добавил, что участие Армении в предстоящих учениях ОДКБ в Киргизии возможно. «Участие Армении в учениях ОДКБ сейчас обсуждается. Дополнительно обсуждается также, что если будем участвовать, то в каком формате и в каком объеме», — уточнил он.

10 января Пашинян заявил, что Армения в сложившихся условиях не собирается проводить на своей территории учения ОДКБ в 2023 году.