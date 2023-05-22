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Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Карабах — Пашинян

14:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что признаёт территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в понедельник.

«Армения признаёт 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тысяч квадратных километров территориальной целостности Армении. 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт», — сказал Пашинян.

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