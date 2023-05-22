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Минздрав РФ выступил против концепции третьего пола, продвигаемой секретариатом ВОЗ

14:32 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ обеспокоен продвигаемой секретариатом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) концепцией третьего пола. Об этом заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев, выступая на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения в понедельник.

«Концепция третьего пола не имеет общего признания, не согласована странами-членами и не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества. Также отмечаем, что концепция третьего пола противоречит этнокультурному укладу, религиозной этике, национальным традициям и общественным нормам большей части стран — членов ВОЗ. Выражаем обеспокоенность в связи с этим, а также в связи с возможным снижением значимости института семьи и традиционных ценностей», — сказал замминистра.

По мнению Глаголева, эта концепция согласуется с повесткой коллективного Запада по навязыванию населению стран Африки, Азии, Восточной Европы и Ближнего Востока нехарактерных для национальных устоев моделей поведения, формированию очагов локальной напряженности.

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