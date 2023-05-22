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Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, принимаются меры по ликвидации

15:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Принимаются меры по ее ликвидации, сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — написал он в соцсети.

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