Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, принимаются меры по ликвидации

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Принимаются меры по ее ликвидации, сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — написал он в соцсети.