Мицотакис заявил президенту Греции, что не будет формировать коалиционное правительство

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер греческой правоцентристской партии «Новая демократия» (НД) Кириакос Мицотакис получил в понедельник от президента страны Катерины Сакелларопулу мандат на формирование нового правительства, однако сразу же заявил, что не станет заниматься созданием коалиционного кабинета. Встречу транслировал греческий телеканал ЭРТ-1.

«Я считаю, что посыл выборов был абсолютно ясен, я считаю, что нет никаких условий для формирования правительства [партиями] из нынешнего состава парламента», — сказал Мицотакис. Он сообщил, что вернет во второй половине дня мандат на формирование правительства президенту после раунда телефонных консультаций с политиками.

На состоявшихся в воскресенье парламентских выборах «Новая демократия» лидировала с 40,79% голосов, что дает ей только 146 мест в 300-местном однопалатном парламенте. Этого недостаточно для контроля над высшим законодательным органом (требуется как минимум 151 место), необходимо создание коалиционного кабинета.