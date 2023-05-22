Путину доложили о попытке прорыва в Белгородскую область украинской ДРГ — Песков
16:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению, сил и средств на месте достаточно, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», — сказал Песков.
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