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ВС РФ высокоточным оружием поразили боеприпасы и авиатехнику на аэродроме Днепр

16:12 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска РФ ударом высокоточным оружием поразили боеприпасы, вооружение и авиатехнику на аэродроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) Днепр. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника, а также техническая позиция подготовки ракет», — сказал Конашенков.

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