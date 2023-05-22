Ряд стран нарушили обязательства перед Россией по оружейным контрактам
16:32 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в последнее время столкнулась с нарушением обязательств партнеров по заключенным ранее оружейным контрактам, заявил в понедельник генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
«Мы подписываем с партнерами контракты, в которых учтены любые мелочи. Они основаны на межправительственных соглашениях. Однако без взаимного доверия в актуальных условиях нормальное сотрудничество вряд ли возможно. Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время», — сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба, в честь 70-летия основания системы военно-технического сотрудничества (ВТС) России.
Глава Рособоронэкспорта подчеркнул, что сегодня «любой заказчик является стратегически важным». «Для нас не имеет значения, это большая сделка, крупный заказ: мы боремся и всегда ценим обращение наших партнеров из любых стран, если они интересуются нашими разработками», — отметил он.
Ранее, в частности, Словакия передала Украине истребители МиГ-29. Россия охарактеризовала это как грубое нарушение страной международных договоров по реэкспорту российского оружия.
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