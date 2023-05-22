ВС РФ пресекли действия трех украинских ДРГ в Харьковской области — МО РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Западной группировки войск пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал Конашенков.

По его словам, также на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области. «За сутки потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны», — добавил Конашенков.