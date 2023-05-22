Киев диверсией под Белгородом хочет отвлечь внимание от потери Артемовска — Песков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка украинской диверсионной группы прорваться в Белгородскую область — ни что иное, как попытка минимизировать политический эффект от потери Киевом Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе, сейчас в Белгородской области ведется работа по выдавливанию диверсантов с российской территории и их уничтожению. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что подобное совершается Киевом с целью отвлечения от бахмутского направления.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска», — добавил Песков.