В Нью-Йорке произошло нападение на «Турецкий дом», разбиты окна генконсульства Турции
17:32 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Злоумышленники разбили стекла на входе в «Турецкий дом» в Нью-Йорке в районе Манхэттен, где расположены генконсульство Турции, в котором проходит голосование во втором туре президентских выборов, а также различные турецкие организации. Об этом в понедельник сообщил турецкий телеканал ТГРТ.
Канал публикует фотографию фасада здания, в котором разбиты более десятка стекол. Отмечается, что нападение совершили «сторонники террористов».
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