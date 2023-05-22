В Нью-Йорке произошло нападение на «Турецкий дом», разбиты окна генконсульства Турции

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Злоумышленники разбили стекла на входе в «Турецкий дом» в Нью-Йорке в районе Манхэттен, где расположены генконсульство Турции, в котором проходит голосование во втором туре президентских выборов, а также различные турецкие организации. Об этом в понедельник сообщил турецкий телеканал ТГРТ.

Канал публикует фотографию фасада здания, в котором разбиты более десятка стекол. Отмечается, что нападение совершили «сторонники террористов».