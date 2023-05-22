У Сбера нет зависимостей от западных поставщиков в какой-либо сфере бизнеса – Герман Греф

17:59

Сбер быстро адаптировался к мощному санкционному давлению, перестроил процессы и сегодня не имеет критических зависимостей от западных поставщиков в какой-либо сфере бизнеса. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф в интервью «Синьхуа».

«В начале прошлого года банковская система России оказалась под мощным санкционным давлением, но Сбер быстро адаптировался, перестроил процессы и к четвертому кварталу мы вышли на прибыль. Более того, несмотря на санкции, Сбербанк принял решение выплатить акционерам рекордные в своей истории дивиденды», – сказал он.

«Конечно, санкции сказались на перечне ряда зарубежных партнеров, часть из которых была вынуждена сократить либо полностью прекратить сотрудничество. Но за последние годы мы научились управлять рисками, и сегодня у нас нет критических зависимостей от западных поставщиков в какой-то сфере бизнеса. Конечно, нам пришлось экстренно перестраивать многие внутренние процессы, но это дало толчок к развитию новых отношений с зарубежными партнерами, прежде всего на Востоке», – отметил глава Сбербанка.

По его словам, после введения блокирующих ограничений и отключения от системы SWIFT Сбербанк доработал систему настроек и контроля в своей системе интернет-банкинга для юрлиц.

«Это крайне важно, потому что мы самый большой банк в России. Раньше мы даже не задумывались о таком «рубильнике», а теперь он позволяет нам оперативно регулировать работу с валютными переводами в том числе в китайских юанях и других валютах. Эта, на первый взгляд, небольшая доработка минимизирует риски клиентов и банка при проведении расчетов в иностранной валюте в условиях меняющихся санкционных ограничений», – сказал Греф.

В период ухода иностранных партнеров и лавинообразного роста числа кибератак Сберу удалось обеспечить бесперебойную работу всех систем, подчеркнул Греф: «Сейчас у нас есть все ключевые технологии, многие из которых созданы внутри Сбера. Используемые нами решения отвечают самым высоким требованиям и стандартам IT-индустрии, так что в этом вопросе мы полностью самодостаточны: мы не только сами используем собственные решения, но и продвигаем их на рынке».

Греф сообщил, что уже несколько лет Сбер успешно использует в инфраструктуре банка более 70 собственных продуктов, объединенных в облачную цифровую платформу. Все решения платформы разработаны на основе свободно распространяемого программного обеспечения и усилены критическими доработками для повышения безопасности и надежности. «Мы также создали собственный дистрибутив Linux для своих банкоматов, а у нас самая большая банкоматная сеть в стране», – добавил он.

Сегодня Сбер уделяет большое внимание развитию технологий искусственного интеллекта. По словам главы Сбербанка, «нейросеть Kandinsky 2.1 стала самым быстрорастущим сервисом в мире», а совсем недавно Сбер первой из российских компаний запустил бета-тестирование собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat.

«По сути, мы еще больше приблизились к AGI, то есть сильному искусственному интеллекту – технологии, которая изменит мир так, как ни одна другая до нее», – заключил Греф.