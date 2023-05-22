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Суд Волгограда на 2 месяца арестовал мужчину, сжегшего Коран

19:20 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный районный суд Волгограда арестовал Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив мечети по указанию украинских спецслужб, передает корр. ТАСС из суда.

«Суд решил избрать в отношении Никиты Журавеля меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 20 июня», — сказал журналистам представитель пресс-службы СУ СК РФ по Волгоградской области.

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