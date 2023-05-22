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НОВОСТИ

Поставленные Киеву F-16 будут базироваться на Украине — Пентагон

21:20 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители-бомбардировщики F-16 после поставки Киеву Западом будут базироваться на Украине. Это утверждал в понедельник на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), отвечая на вопросы ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <…> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — заявил он в ответ на просьбу пояснить, рассматривается ли Западом вариант базирования этих самолетов на территории одной из стран — членов Североатлантического альянса.

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