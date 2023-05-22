США не настроены на пересмотр решения не вносить РФ в список спонсоров терроризма — Госдеп

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США не считает целесообразным внесение России в американский список стран — спонсоров терроризма, Вашингтон сейчас не настроен на пересмотр данного подхода. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

«Мы не включили Россию в список стран — спонсоров терроризма», — констатировал он, отвечая на вопрос журналиста о том, намерена ли американская сторона предпринять данный шаг. «Мы не считаем, что это самый эффективный механизм для того, чтобы призвать Россию к ответу», — добавил Миллер.

Как полагает руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, данный шаг «мог бы привести к контрпродуктивным побочным эффектам» и негативно сказаться на возможностях США «предоставлять гуманитарную помощь в регионе». «Отмечу, что мы продолжаем призывать Россию к ответу различными другими путями», — сказал Миллер. Как он пояснил, речь, в частности, идет о введении санкций против России, а также о поставках вооружений Киеву.

На вопрос о том, могут ли США пересмотреть данный подход, Миллер ответил: «Нет, как мы говорили, мы всегда рассматриваем все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении. Но мы не считаем, что на данный момент это самый эффективный способ призвать Россию к ответу».