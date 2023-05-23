Украине решать, как проводить военные операции — Госдеп о диверсантах у Белгорода
22:40 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты считают, что Украина должна сама решать, как проводить военные операции против России. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область.
«Украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. При этом он выразил мнение, что ответственность за ситуацию лежит на России, поскольку решение о применении силы с целью начала специальной военной операции на Украине было принято Москвой.
По версии Миллера, Вашингтон не призывает Киев к вылазкам на территории России. «Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них», — утверждал американский дипломат.
Он также сообщил, что такого рода вылазки и применение Украиной по территории России поставленных американцами вооружений не влияет на расчеты Вашингтона, касающиеся планов передачи Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16. «Что касается расчетов относительно поставок [истребителей] F-16 Украине, президент [США Джо Байден ранее] очень ясно сигнализировал, что мы начнем обучение Вооруженных сил Украины применению F-16. И мы будем работать с союзниками и партнерами над поставками самолетов F-16 Украине. У меня нет никаких объявлений насчет того, когда или как это будет происходить, из каких стран будут поступать [самолеты], но для нас это приоритет, и мы начнем осуществлять это в предстоящие месяцы», — подчеркнул Миллер.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа вошла на территорию Грайворонского округа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ведется работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и их уничтожению, сил и средств на месте достаточно. По словам Пескова, Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов.
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