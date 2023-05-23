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Двое раненых белгородцев находятся на занятой ДРГ территории — губернатор

09:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое раненых находятся на территории в Белгородской области, в которую зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти», — написал он в соцсети.

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