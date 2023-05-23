Размеры ядерных арсеналов Британии и Франции носят «чисто декларативный характер» — Рябков
09:05 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размеры ядерных арсеналов Великобритании и Франции носят «чисто декларативный характер» и не проверяемы. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно заявлений, выпущенных по итогам мероприятий стран «Группы семи» (G7).
«Данные же по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. А обнародовать можно все что угодно», — отметил Рябков.
НОВОСТИ
- 09:00 23.05.2023
- Двое раненых белгородцев находятся на занятой ДРГ территории — губернатор
- 22:40 22.05.2023
- Украине решать, как проводить военные операции — Госдеп о диверсантах у Белгорода
- 22:00 22.05.2023
- США не настроены на пересмотр решения не вносить РФ в список спонсоров терроризма — Госдеп
- 21:20 22.05.2023
- Поставленные Киеву F-16 будут базироваться на Украине — Пентагон
- 20:40 22.05.2023
- Мирные инициативы, которые лишь заморозят конфликт на Украине, в корне неправильны — Сунак
- 20:00 22.05.2023
- За подрывом «Северных потоков» стоит «западная держава» — испанский политик
- 19:20 22.05.2023
- Суд Волгограда на 2 месяца арестовал мужчину, сжегшего Коран
- 18:40 22.05.2023
- В Белгородской области установлен режим КТО
- 18:00 22.05.2023
- Главы МИД ЕС не приняли решений по 11-му пакету санкций и военной помощи Украине — Сийярто
- 17:59 22.05.2023
- У Сбера нет зависимостей от западных поставщиков в какой-либо сфере бизнеса – Герман Греф
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать