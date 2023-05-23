Размеры ядерных арсеналов Британии и Франции носят «чисто декларативный характер» — Рябков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размеры ядерных арсеналов Великобритании и Франции носят «чисто декларативный характер» и не проверяемы. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно заявлений, выпущенных по итогам мероприятий стран «Группы семи» (G7).

«Данные же по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. А обнародовать можно все что угодно», — отметил Рябков.