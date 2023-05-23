ВС Украины до пяти раз в день пытаются прорвать оборону сил РФ под Кременной — Марочко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) до пяти раз в день пытаются прорвать оборону российских войск в районе города Кременная в ЛНР и вернуть ранее занимаемые ими позиции. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера. В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки РФ.

Марочко отметил, что, несмотря на потери, которые несет противник, «на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак».

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска на участке Кременная — Сватово стали интенсивнее применять дроны-камикадзе и ударные беспилотники.