0
0
154
НОВОСТИ

ВС Украины до пяти раз в день пытаются прорвать оборону сил РФ под Кременной — Марочко

09:20 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) до пяти раз в день пытаются прорвать оборону российских войск в районе города Кременная в ЛНР и вернуть ранее занимаемые ими позиции. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера. В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки РФ.

Марочко отметил, что, несмотря на потери, которые несет противник, «на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак».

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска на участке Кременная — Сватово стали интенсивнее применять дроны-камикадзе и ударные беспилотники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 23.05.2023
В России предлагают создать спецкомиссии по пенсионным спорам
0
50
10:20 23.05.2023
За укусы собак могут установить штрафы до 200 тысяч рублей
0
82
10:05 23.05.2023
Россия не демонстрирует признаки военного ослабления - глава немецкой разведки
0
117
10:00 23.05.2023
Бербок и Сийярто вступили в перепалку из-за Украины - СМИ
0
121
09:32 23.05.2023
РФ готова существенно нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай — Мишустин
0
166
09:05 23.05.2023
Размеры ядерных арсеналов Британии и Франции носят «чисто декларативный характер» — Рябков
0
227
09:00 23.05.2023
Двое раненых белгородцев находятся на занятой ДРГ территории — губернатор
0
228
22:40 22.05.2023
Украине решать, как проводить военные операции — Госдеп о диверсантах у Белгорода
0
743
22:00 22.05.2023
США не настроены на пересмотр решения не вносить РФ в список спонсоров терроризма — Госдеп
0
730
21:20 22.05.2023
Поставленные Киеву F-16 будут базироваться на Украине — Пентагон
0
753

Возврат к списку