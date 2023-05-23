ВС Украины до пяти раз в день пытаются прорвать оборону сил РФ под Кременной — Марочко
09:20 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) до пяти раз в день пытаются прорвать оборону российских войск в районе города Кременная в ЛНР и вернуть ранее занимаемые ими позиции. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На краснолиманском направлении со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера. В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки РФ.
Марочко отметил, что, несмотря на потери, которые несет противник, «на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак».
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска на участке Кременная — Сватово стали интенсивнее применять дроны-камикадзе и ударные беспилотники.
НОВОСТИ
- 10:32 23.05.2023
- В России предлагают создать спецкомиссии по пенсионным спорам
- 10:20 23.05.2023
- За укусы собак могут установить штрафы до 200 тысяч рублей
- 10:05 23.05.2023
- Россия не демонстрирует признаки военного ослабления - глава немецкой разведки
- 10:00 23.05.2023
- Бербок и Сийярто вступили в перепалку из-за Украины - СМИ
- 09:32 23.05.2023
- РФ готова существенно нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай — Мишустин
- 09:05 23.05.2023
- Размеры ядерных арсеналов Британии и Франции носят «чисто декларативный характер» — Рябков
- 09:00 23.05.2023
- Двое раненых белгородцев находятся на занятой ДРГ территории — губернатор
- 22:40 22.05.2023
- Украине решать, как проводить военные операции — Госдеп о диверсантах у Белгорода
- 22:00 22.05.2023
- США не настроены на пересмотр решения не вносить РФ в список спонсоров терроризма — Госдеп
- 21:20 22.05.2023
- Поставленные Киеву F-16 будут базироваться на Украине — Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать