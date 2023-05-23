РФ готова существенно нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай — Мишустин
09:32 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выступает за облегчение взаимного доступа российских и китайских аграриев на рынки двух стран и готова существенно нарастить поставки сельхозпродукции в Китай. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.
«Российские аграрии готовы существенно нарастить экспорт своей продукции на китайский рынок и расширить спектр поставляемых товаров растительного и животного происхождения», — сказал глава российского кабмина. По его словам, двусторонняя торговля сельхозпродукцией «идет опережающими темпами», в прошлом году она увеличилась на 42%, превысив 7 млрд долларов, а по итогам первого квартала текущего года рост составил уже свыше 90% — до почти 2,5 млрд долларов.
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