Бербок и Сийярто вступили в перепалку из-за Украины - СМИ
10:00 23.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ сообщили о ссоре глав МИДов ФРГ и Венгрии из-за Украины. Встреча Анналены Бербок с Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Киеву.
Как пишет газета Politico, представитель Будапешта объяснял позицию насчёт финансовой организации. Его коллега из Германии в ответ «заявила, ссылаясь на неопределённые сообщения, что OTP признает» российскими территории Луганска и Донецка. Сийярто отверг обвинения, напоминая, что руководство банка публично выражало поддержку Украине.
Венгрия, по информации СМИ, блокирует 11-й пакет антироссийских санкций и выделение 500 млн евро странам, которые передают оружие Киеву. Будапешт обещал не допускать европейских траншей Украине, пока OTP Bank Group остаётся в списках «спонсоров войны». Говорит Москва
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