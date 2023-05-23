Россия не демонстрирует признаки военного ослабления - глава немецкой разведки

10:05 Источник: Lenta.ru

Россия не продемонстрировала признаков военного ослабления. К такому выводу пришла Федеральная разведслужба Германии (BND), заявил в интервью Welt глава ведомства Бруно Каль.

По его словам, Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами. «В этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что деятельность может свернуться», — указал он.