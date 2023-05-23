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НОВОСТИ

За укусы собак могут установить штрафы до 200 тысяч рублей

10:20 23.05.2023 Источник: Ведомости

Госдума 23 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за то, что собаки могут покусать человека. Штрафы для хозяев собак за укусы животных будут от 10 000 до 200 000 руб.

Ранее наказание за укусы собак регулировалось законодательством субъектов Федерации.

Поправки поддержал профильный комитет Госдумы по госстроительству.  Ведомости

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