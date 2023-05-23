В России предлагают создать спецкомиссии по пенсионным спорам
10:32 23.05.2023 Источник: Известия
Впрочем, остается открытым вопрос об эффективности таких комиссий. Также их создание потребует расходов бюджета и поиска квалифицированных кадров.
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