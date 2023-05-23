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НОВОСТИ

В России предлагают создать спецкомиссии по пенсионным спорам

10:32 23.05.2023 Источник: Известия

Разрешение пенсионных споров хотят передать в спецкомиссии. В Госдуму уже внесли такой законопроект (есть у «Известий»), его поддержали в комитете по труду. В случае принятия документа новый орган будет рассматривать, например, вопросы об отказе в выплатах. Депутаты считают, что у россиян снизилось доверие к пенсионной системе, потому что люди не получают должной помощи при решении своих проблем.

Впрочем, остается открытым вопрос об эффективности таких комиссий. Также их создание потребует расходов бюджета и поиска квалифицированных кадров.

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