Двоих раненых белгородцев, находившихся на территории, занятой ДРГ, госпитализировали
11:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое раненых жителей Грайворонского горокруга Белгородской области, к которым ранее не было доступа, госпитализированы. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети.
«Семейную пару доставили в городскую больницу № 2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.
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