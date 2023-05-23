Двоих раненых белгородцев, находившихся на территории, занятой ДРГ, госпитализировали

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое раненых жителей Грайворонского горокруга Белгородской области, к которым ранее не было доступа, госпитализированы. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети.

«Семейную пару доставили в городскую больницу № 2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.