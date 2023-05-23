0
0
159
НОВОСТИ

Двоих раненых белгородцев, находившихся на территории, занятой ДРГ, госпитализировали

11:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое раненых жителей Грайворонского горокруга Белгородской области, к которым ранее не было доступа, госпитализированы. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети.

«Семейную пару доставили в городскую больницу № 2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 23.05.2023
КНР надеется, что США не перенесут свои финансовые риски на весь мир — МИД
0
18
12:05 23.05.2023
Страны ЕС выставили Брюсселю счет на 10 млрд евро для компенсации поставок оружия Киеву
0
57
12:00 23.05.2023
РФ неизвестно о неформальных каналах общения с Веной — МИД РФ
0
58
11:32 23.05.2023
Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции
0
142
11:20 23.05.2023
Гражданин Украины осужден на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ
0
143
11:05 23.05.2023
Италия не готова обучать украинских пилотов применению F-16, считает итальянский генерал
0
165
10:32 23.05.2023
В России предлагают создать спецкомиссии по пенсионным спорам
0
218
10:20 23.05.2023
За укусы собак могут установить штрафы до 200 тысяч рублей
0
236
10:05 23.05.2023
Россия не демонстрирует признаки военного ослабления - глава немецкой разведки
0
248
10:00 23.05.2023
Бербок и Сийярто вступили в перепалку из-за Украины - СМИ
0
263

Возврат к списку