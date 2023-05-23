Италия не готова обучать украинских пилотов применению F-16, считает итальянский генерал

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии генерал Винченцо Кампорини выразил мнение, что Италия не готова обучать украинских пилотов применению истребителей F-16.

Власти республики ранее заявили, что не располагают F-16 и не могут передать их Киеву, однако рассмотрят вопрос о подготовке пилотов.

«Честно говоря, я скептически отношусь к этому (к идее подготовки пилотов — прим. ТАСС). Потому что в течение одиннадцати лет наши пилоты, какими бы хорошими они ни были, не тренировались слишком долго. Было бы лучше организовать обучение в странах, у которых есть истребители F-16, таких как Дания, Нидерланды, Польша, Португалия и Турция», — сказал он в опубликованном во вторник интервью газете «Стампа».

Кроме того, по мнению генерала, украинским военным «будет не очень легко». «Переход с одного самолета на другой требует много времени, много часов полетов, практики на тренажерах», — сказал Кампорини, который считает «справедливой» идею передачи Киеву истребителей.