РФ неизвестно о неформальных каналах общения с Веной — МИД РФ
12:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москве неизвестно о поддержке неформальных каналов общения с властями Австрии. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена поддерживает неофициальные контакты с Россией.
«С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем», — сказала дипломат. Захарова также отметила, что предмета для неформального диалога Москвы и Вены сейчас нет. «Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета», — добавила официальный представитель МИД России.
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