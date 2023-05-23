0
0
42
НОВОСТИ

РФ неизвестно о неформальных каналах общения с Веной — МИД РФ

12:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москве неизвестно о поддержке неформальных каналов общения с властями Австрии. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена поддерживает неофициальные контакты с Россией.

«С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем», — сказала дипломат. Захарова также отметила, что предмета для неформального диалога Москвы и Вены сейчас нет. «Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета», — добавила официальный представитель МИД России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 23.05.2023
Страны ЕС выставили Брюсселю счет на 10 млрд евро для компенсации поставок оружия Киеву
0
40
11:32 23.05.2023
Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции
0
129
11:20 23.05.2023
Гражданин Украины осужден на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ
0
135
11:05 23.05.2023
Италия не готова обучать украинских пилотов применению F-16, считает итальянский генерал
0
157
11:00 23.05.2023
Двоих раненых белгородцев, находившихся на территории, занятой ДРГ, госпитализировали
0
159
10:32 23.05.2023
В России предлагают создать спецкомиссии по пенсионным спорам
0
212
10:20 23.05.2023
За укусы собак могут установить штрафы до 200 тысяч рублей
0
230
10:05 23.05.2023
Россия не демонстрирует признаки военного ослабления - глава немецкой разведки
0
242
10:00 23.05.2023
Бербок и Сийярто вступили в перепалку из-за Украины - СМИ
0
257
09:32 23.05.2023
РФ готова существенно нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай — Мишустин
0
263

Возврат к списку