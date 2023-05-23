РФ неизвестно о неформальных каналах общения с Веной — МИД РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москве неизвестно о поддержке неформальных каналов общения с властями Австрии. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена поддерживает неофициальные контакты с Россией.

«С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем», — сказала дипломат. Захарова также отметила, что предмета для неформального диалога Москвы и Вены сейчас нет. «Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета», — добавила официальный представитель МИД России.