Страны ЕС выставили Брюсселю счет на 10 млрд евро для компенсации поставок оружия Киеву
12:05 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС представили Брюсселю счет на 10 млрд евро для компенсации поставок оружия Украине. Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.
«Страны-члены предоставили нам счета на 10 млрд евро, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с 3,5 млрд евро (выделенными из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок — прим. ТАСС) мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на 10 млрд евро», — заявил Боррель.
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