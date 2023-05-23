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НОВОСТИ

Поставки энергоресурсов из РФ в Китай в 2023 г. растут на 40% — Новак

13:05 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с российскими деловыми кругами в Шанхае.

«Что касается энергетики, это одно из основных направлений развития сотрудничества с КНР. Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объемами, и в 2022 году значительно выросли. А в 2023 году еще на 40% примерно рост составляет», — сказал он.

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