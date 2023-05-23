Поставки энергоресурсов из РФ в Китай в 2023 г. растут на 40% — Новак
13:05 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост российских поставок энергоресурсов в Китай составляет в 2023 году примерно 40%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с российскими деловыми кругами в Шанхае.
«Что касается энергетики, это одно из основных направлений развития сотрудничества с КНР. Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объемами, и в 2022 году значительно выросли. А в 2023 году еще на 40% примерно рост составляет», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:32 23.05.2023
- Число решений о взыскании с граждан долгов по кредитам выросло на 23% — Лебедев
- 13:20 23.05.2023
- В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 12% — Роспотребнадзор
- 13:00 23.05.2023
- Жители девяти населенных пунктов Белгородской области отселены из-за проникновения ДРГ
- 12:32 23.05.2023
- Мадрид не может помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов на этих самолетах — министр
- 12:20 23.05.2023
- КНР надеется, что США не перенесут свои финансовые риски на весь мир — МИД
- 12:05 23.05.2023
- Страны ЕС выставили Брюсселю счет на 10 млрд евро для компенсации поставок оружия Киеву
- 12:00 23.05.2023
- РФ неизвестно о неформальных каналах общения с Веной — МИД РФ
- 11:32 23.05.2023
- Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции
- 11:20 23.05.2023
- Гражданин Украины осужден на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ
- 11:05 23.05.2023
- Италия не готова обучать украинских пилотов применению F-16, считает итальянский генерал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать