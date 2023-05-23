Число решений о взыскании с граждан долгов по кредитам выросло на 23% — Лебедев

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число вынесенных судами в этом году решений о взыскании с граждан долгов по кредитам выросло на 23%. Об этом сообщил во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

«[В первом квартале этого года] по гражданским делам судебная нагрузка возросла на 536,3 тыс. дел (или на 9%), в том числе судами рассмотрено на 23% больше дел о взыскании с граждан кредитной задолженности в приказном порядке (когда отсутствует спор и суд выносит приказ о взыскании средств — прим. ТАСС)», — сообщил Лебедев.

В этой связи, по его словам, «сохраняет актуальность законодательная инициатива Верховного суда РФ о совершенствовании процедуры приказного производства, в том числе об установлении обязанности взыскателя заблаговременно направить должнику копию заявления о выдаче судебного приказа», — отметил он.

При этом общее число всех категорий дел, рассмотренных судами первой инстанции (8 928 000), стало меньше на 557 тыс. (или на 6%), чем за аналогичный период прошлого года.

«Это связано с сокращением в два раза количества поступивших в суды дел об административных правонарушениях, а также решением органов исполнительной власти об ограничении принудительного взыскания налоговой задолженности и сокращением количества дел этой категории на 64%», — отметил Лебедев.