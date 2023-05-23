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НОВОСТИ

С 2014 года 22% россиян сменили зарплатный банк - опрос

14:32 23.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: с 2014 года 22% россиян сменили банк для зачисления зарплаты. Результаты исследования радиостанции «Говорит Москва» предоставил сервис SuperJob.

Закон об отмене «зарплатного рабства» был принят в 2014 году. Согласно опросу, за это время возможностью смены банка-эмитента зарплатной карты воспользовались 22% работающих. Ещё 9% опрошенных сообщили, что планируют сменить банк.

Мужчин, которые перевели заработок в другую кредитно-финансовую организацию, больше, чем женщин (23 и 20% соответственно). Чаще всего же своим правом смены эмитента зарплатной карты пользуются россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (27%).

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