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НОВОСТИ

Военные РФ уничтожили украинских диверсантов в Белгородской области

15:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся в понедельник в Грайворонский район Белгородской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожены 70 украинских террористов. Военные уничтожили также четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. По последним данным, погибших среди мирного населения в результате действий ДРГ нет, пострадали 12 человек. При эвакуации умерла пожилая женщина.

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