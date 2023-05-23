Военные РФ уничтожили украинских диверсантов в Белгородской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся в понедельник в Грайворонский район Белгородской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтожены 70 украинских террористов. Военные уничтожили также четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. По последним данным, погибших среди мирного населения в результате действий ДРГ нет, пострадали 12 человек. При эвакуации умерла пожилая женщина.