Украина не сможет победить, НАТО не готова направлять туда свои войска — премьер Венгрии
15:12 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, НАТО не готова направлять туда свои войска, и поэтому ситуация должна быть как можно скорее урегулирована мирным путем. Об этом заявил во вторник премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе публичной дискуссии на Катарском экономическом форуме в Дохе.
«Если посмотреть на реалии, на цифры, на общую ситуацию, на тот факт, что НАТО не готова посылать войска [на Украину], то станет совершенно ясно, что украинцы не смогут одержать победу на поле боя», — сказал глава правительства, отвечая на вопрос, действительно ли он думает, что у Украины нет никаких шансов на успех.
НОВОСТИ
- 15:12 23.05.2023
- Украина не сможет победить, НАТО не готова направлять туда свои войска — премьер Венгрии
- 15:00 23.05.2023
- Военные РФ уничтожили украинских диверсантов в Белгородской области
- 10:05 23.05.2023
- Россия не демонстрирует признаки военного ослабления - глава немецкой разведки
- 09:20 23.05.2023
- ВС Украины до пяти раз в день пытаются прорвать оборону сил РФ под Кременной — Марочко
- 09:00 23.05.2023
- Двое раненых белгородцев находятся на занятой ДРГ территории — губернатор
- 17:00 22.05.2023
- ВС РФ пресекли действия трех украинских ДРГ в Харьковской области — МО РФ
- 16:32 22.05.2023
- Ряд стран нарушили обязательства перед Россией по оружейным контрактам
- 16:12 22.05.2023
- ВС РФ высокоточным оружием поразили боеприпасы и авиатехнику на аэродроме Днепр
- 15:00 22.05.2023
- Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, принимаются меры по ликвидации
- 12:00 22.05.2023
- Солдаты ВСУ расстреляли за дезертирство 10 мобилизованных сослуживцев — Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать