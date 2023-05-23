Украина не сможет победить, НАТО не готова направлять туда свои войска — премьер Венгрии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, НАТО не готова направлять туда свои войска, и поэтому ситуация должна быть как можно скорее урегулирована мирным путем. Об этом заявил во вторник премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе публичной дискуссии на Катарском экономическом форуме в Дохе.

«Если посмотреть на реалии, на цифры, на общую ситуацию, на тот факт, что НАТО не готова посылать войска [на Украину], то станет совершенно ясно, что украинцы не смогут одержать победу на поле боя», — сказал глава правительства, отвечая на вопрос, действительно ли он думает, что у Украины нет никаких шансов на успех.