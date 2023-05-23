Дума ввела штрафы для операторов связи за отказ от установки системы хранения трафика

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла закон о введении оборотных штрафов для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которая подразумевает в том числе хранение трафика пользователей.

Новыми положениями дополняется статья 13.46 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по реализации требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения мероприятий уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ». Устанавливается административная ответственность за неисполнение оператором связи обязанности по установке СОРМ. За первое нарушение предусматривается штраф в размере от 0,001% до 0,003% годовой выручки. За повторное нарушение предлагается ввести штраф от 0,01% до 0,03% годовой выручки.

Отмечается, что для применения этих положений выручка от реализации товара (работы, услуги) определяется «на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуги связи того субъекта РФ, где выявлено правонарушение, предусмотренное настоящей статьей».

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.