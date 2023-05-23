0
0
173
НОВОСТИ

Дума ввела штрафы для операторов связи за отказ от установки системы хранения трафика

15:32 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла закон о введении оборотных штрафов для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которая подразумевает в том числе хранение трафика пользователей.

Новыми положениями дополняется статья 13.46 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по реализации требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения мероприятий уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ». Устанавливается административная ответственность за неисполнение оператором связи обязанности по установке СОРМ. За первое нарушение предусматривается штраф в размере от 0,001% до 0,003% годовой выручки. За повторное нарушение предлагается ввести штраф от 0,01% до 0,03% годовой выручки.

Отмечается, что для применения этих положений выручка от реализации товара (работы, услуги) определяется «на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуги связи того субъекта РФ, где выявлено правонарушение, предусмотренное настоящей статьей».

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 23.05.2023
В Госдуме предложили ответные меры на антироссийскую политику Варшавы
0
73
16:12 23.05.2023
РФ пытается с помощью СВО прекратить войну, которую ведет враг ее народа — Путин
0
110
16:00 23.05.2023
Пушилин пообещал переименовать донбасский Нью-Йорк после освобождения
0
126
15:12 23.05.2023
Украина не сможет победить, НАТО не готова направлять туда свои войска — премьер Венгрии
0
207
15:00 23.05.2023
Военные РФ уничтожили украинских диверсантов в Белгородской области
0
226
14:32 23.05.2023
С 2014 года 22% россиян сменили зарплатный банк - опрос
0
246
14:12 23.05.2023
Губернатор призвал жителей Белгородской области доверять только официальной информации
0
261
14:00 23.05.2023
Санду заявила, что Молдавия будет выполнять постановления МУС в отношении Путина
0
287
13:32 23.05.2023
Число решений о взыскании с граждан долгов по кредитам выросло на 23% — Лебедев
0
291
13:20 23.05.2023
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 12% — Роспотребнадзор
0
288

Возврат к списку