Пушилин пообещал переименовать донбасский Нью-Йорк после освобождения
16:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин пообещал, что поселок Нью-Йорк, расположенный близ Горловки в Донбассе, будет вновь переименован в Новгородское после освобождения от украинских сил.
«Нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он тоже перестанет быть Нью-Йорком», — сказал Пушилин во вторник на размещенной в его телеграм-канале записи, сделанной во время посещения освобожденного российским силами города Артемовска, который украинские власти называли Бахмут.
Врио главы ДНР также сказал, что за Артемовском останется его название, которое он носил в советские времена. Пушилин пояснил, что все населенные пункты в республике официально именуются так, как они назывались по состоянию на 11 мая 2014 года, когда на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении.
Поселок Нью-Йорк был основан в конце XIX века немецкими поселенцами — лютеранами и меннонитами. Поселок носил название Нью-Йорк до 1951 года, когда он был переименован в Новгородское. После начала конфликта в Донбассе в 2014 году он находится под контролем украинских сил. В 2021 году украинские власти вновь переименовали поселок в Нью-Йорк.
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