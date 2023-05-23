РФ пытается с помощью СВО прекратить войну, которую ведет враг ее народа — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с помощью специальной военной операции (СВО) старается прекратить войну, развязанную врагом ее народа девять лет назад, заявил президент РФ Владимир Путин.

На церемонии вручения госнаград во вторник глава государства обратил внимание на слова заведующего отделением Республиканского травматологического центра Министерства здравоохранения ДНР Евгения Жилицына: «Доктор из Донбасса сказал о том, что в течение девяти лет Донбасс отражает нападения на людей, которые там живут, девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну». «Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет! Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства, но от этого они не перестали быть нашими людьми», — подчеркнул Путин.

«Россия делает все для того, чтобы защитить их. И, конечно, будет делать для этого все», — заверил президент.