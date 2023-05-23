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НОВОСТИ

В Госдуме предложили ответные меры на антироссийскую политику Варшавы

16:32 23.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума попросила правительство запретить проезд польских фур через Россию. Депутаты одобрили проект постановления, призванного стать ответом на антироссийскую политику Варшавы.

Парламентарии предлагают ограничить движение польских грузовиков, разрешив им проезд исключительно от границы до ближайших таможенных терминалов. Кроме того, есть инициатива не продавать топливо по внутрироссийским ценам водителям машин с польскими номерами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты проголосовали по этому вопросу единогласно. По его оценке, в результате принятия такого решения Польша потеряет 8,5 млрд евро доходов.  Говорит Москва

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