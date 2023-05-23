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НОВОСТИ

Песков назвал актуальными прежние высказывания Путина о борьбе с терроризмом

17:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старые высказывания президента РФ Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность и сейчас. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х — прим. ТАСС) имеет актуальность и сейчас», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя такие высказывания Путина в отношении террористов, как «мочить в сортире».

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым ужесточать риторику в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков отметил, что «дело не в риторике, дело в действиях». «А что касается сказанного тогда (более 20 лет назад — прим. ТАСС) в отношении терроризма, в полной мере это актуально и сейчас», — еще раз отметил пресс-секретарь президента РФ.

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