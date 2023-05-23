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Медведев заявил, что в случае с западным контентом поддерживает «пиратство»

17:12 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что соблюдать интеллектуальные права на западный контент в условиях санкций не стоит — его можно распространять «пиратски» и желательно бесплатно.

Такую позицию он озвучил в интервью телеканалу RT, которое вышло в эфир во вторник. В ответ на вопрос, стоит ли привести законы в соответствие с ситуацией, политик уточнил, что в таком случае идет речь об отмене «российского законодательства, которое покоится на Бернской, Женевской Конвенции об интеллектуальной собственности».

«Вы знаете, насчет корректировки законодательства я говорить не буду, я все-таки юрист по профессии и призванию. Но то, что я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, — абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно», — подчеркнул Медведев.

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