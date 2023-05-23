0
0
114
НОВОСТИ

Страны ЕС поставили на Украину 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1 300 ракет в этом году

17:40 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза поставили на Украину в этом году 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1 300 ракет на общую сумму в 800 млн евро. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

«Последние данные показали, что страны ЕС предоставили 220 тыс. артиллерийских снарядов разных калибров и 1 300 ракет», — сказал он.

По его словам, ЕС ставит задачу поставить на Украину еще 1 млн боеприпасов в ближашие 12 месяцев. «Цель — поставить около 1 млн за следующие 12 месяцев. Мы попросим страны-члены поставить боеприпасы из своих запасов, а не ждать производства», — отметил он. Боррель также сообщил, что 24 страны ЕС присоединились к Евросоюзу о расширении производства артиллерийсикх снарядов калибра 155 мм, на что выделено 1 млрд евро. Он добавил, что Европейское оборонное агентство занимается этим вопросом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 23.05.2023
Страны ЕС поставили на Украину 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1 300 ракет в этом году
0
46
15:12 23.05.2023
Украина не сможет победить, НАТО не готова направлять туда свои войска — премьер Венгрии
0
115
15:00 23.05.2023
Военные РФ уничтожили украинских диверсантов в Белгородской области
0
114
10:05 23.05.2023
Россия не демонстрирует признаки военного ослабления - глава немецкой разведки
0
189
09:20 23.05.2023
ВС Украины до пяти раз в день пытаются прорвать оборону сил РФ под Кременной — Марочко
0
204
09:00 23.05.2023
Двое раненых белгородцев находятся на занятой ДРГ территории — губернатор
0
204
17:00 22.05.2023
ВС РФ пресекли действия трех украинских ДРГ в Харьковской области — МО РФ
0
424
16:32 22.05.2023
Ряд стран нарушили обязательства перед Россией по оружейным контрактам
0
423
16:12 22.05.2023
ВС РФ высокоточным оружием поразили боеприпасы и авиатехнику на аэродроме Днепр
0
429
15:00 22.05.2023
Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, принимаются меры по ликвидации
0
445

Возврат к списку