Страны ЕС поставили на Украину 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1 300 ракет в этом году

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза поставили на Украину в этом году 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1 300 ракет на общую сумму в 800 млн евро. Об этом заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

«Последние данные показали, что страны ЕС предоставили 220 тыс. артиллерийских снарядов разных калибров и 1 300 ракет», — сказал он.

По его словам, ЕС ставит задачу поставить на Украину еще 1 млн боеприпасов в ближашие 12 месяцев. «Цель — поставить около 1 млн за следующие 12 месяцев. Мы попросим страны-члены поставить боеприпасы из своих запасов, а не ждать производства», — отметил он. Боррель также сообщил, что 24 страны ЕС присоединились к Евросоюзу о расширении производства артиллерийсикх снарядов калибра 155 мм, на что выделено 1 млрд евро. Он добавил, что Европейское оборонное агентство занимается этим вопросом.