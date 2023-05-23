Гершковичу суд продлил арест до 30 августа 2023 года

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лефортовский суд Москвы во вторник продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту американской газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эвану Гершковичу. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 мая 2023 года срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлен на три месяца и одни сутки, то есть до 30 августа 2023 года», — сказала собеседница агентства.