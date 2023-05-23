Канцлер ФРГ уверен, что Украина вступит в ЕС по окончании текущего конфликта

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Украина станет полноправным членом Европейского союза (ЕС) после окончания нынешнего конфликта. С таким утверждением он выступил во вторник на мероприятии, посвященном 160-летию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в состав правящей коалиции «Светофор».





«Горькая глава в истории нашего континента <…> закончится тем, что свободная Украина станет полноправным членом Европейского cоюза», — приводит слова канцлера газета «Вельт».