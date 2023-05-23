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Путин: До создания УССР «никакой Украины не было в истории человечества»

19:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакой Украины не было в истории человечества до появления УССР, заметил президент России Владимир Путин во вторник на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были обозначены земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, и особо отметил, что Украины на этой карте нет.

«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал глава государства, рассматривая вместе с Зорькиным раритетную карту.

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