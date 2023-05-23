Глава Республики Сербской: Мы понимаем, что это не война Украины и России...
20:40 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть», — заявил Додик.
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