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НОВОСТИ

Глава Республики Сербской: Мы понимаем, что это не война Украины и России...

20:40 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта. Об этом во вторник заявил глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть», — заявил Додик.

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