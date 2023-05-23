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В новой системе высшего образования в РФ планируется сохранить четырехлетний срок обучения - Фальков

21:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программы базового высшего образования, предусматривающие четырехлетний срок обучения, в новой системе будут сохранены, в первую очередь для ИТ-специальностей, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы сохранили сознательно такую возможность. Понимаете, рынок труда сегодня, он сложно организован. И есть запрос в том числе на программы подготовки четырехлетние. А ведь здесь тоже есть свой плюс. Выпускники могут раньше выйти на рынок труда, рынок труда в условиях дефицита может быстрее получить квалифицированных работников и наиболее всегда ярким таким примером для такого рода программ является сфера информационных технологий. Когда для достаточно простых видов деятельности в области информационных технологий четырех лет более чем достаточно», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

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