Лукашенко в связи со своим здоровьем: Вы еще мучиться со мной будете очень долго...

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, коснувшись слухов о своей болезни, сообщил, что у него был аденовирус, а умирать он не собирается.

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — сказал во вторник глава государства на совещании по вопросам здравоохранения. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко пояснил, что у него был очень плотный график. «У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго», — отметил президент.