Система ПВО сбила БПЛА в Белгородской области — губернатор
09:00 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородским районом Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет, в среду сообщил в соцсети глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что оперативные службы уточняют последствия.
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