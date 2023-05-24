Болгарский прозаик Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии
09:05 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Болгарский прозаик и поэт Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2023), присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман «Времеубежище» (Shelter). Об этом объявила во вторник на торжественной церемонии в Лондоне председатель жюри французская писательница марокканского происхождения Лейла Слимани. Прямая трансляция велась на сайте премии.
55-летний писатель, получая премию, назвал свой роман историей о «памяти и времени», «милитаризации ностальгии».
Обладатель премии получит вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (62 тыс. долларов по текущему курсу). По существующим правилам он должен будет разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык, которым выступила американка Анджела Родел. До этого книга, написанная на болгарском языке, не номинировалась на Букеровскую премию. Роман стал первым романом Господинова, опубликованным в Великобритании.
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