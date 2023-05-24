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НОВОСТИ

В Харьковской области слышны взрывы

09:20 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в ночь на среду в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментируют. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

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